В Севастополе оценили состояние Чернореченского водохранилища

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Чернореченское водохранилище в последние дни стабильно пополняется примерно на 200 тысяч кубометров воды в сутки.

Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-губернатор правительства Николай Жигулин.

«С 1 декабря с Чернореченского водохранилища израсходовано 8,2 миллиона кубометров, а пришло 16,82 миллиона кубометров. В среднем мы за последние сутки фиксируем по 200 тысяч прихода. Знаем, что в сторону Севастополя на Ай-Петри лежит достаточное количество снега, по предварительным оценкам. Знаем, что прогноз у нас на ближайшие дни будет с положительными температурами, ожидаем более интенсивное поступление (воды – ред.)», - отметил вице-губернатор.

В настоящее время расход воды на Севастополь из Чернореченского водохранилища составляет около 21 тысячи кубометров. Такую экономию город смог себе позволить благодаря запуску водозабора на Бельбеке, который сейчас стабильно дает Севастополю около 41,5 тысячи кубометров в сутки, отметил чиновник. Кроме того, в качестве резерва остается Кадыковский карьер, из которого забор воды пока приостановлен с тем, чтобы дать карьеру пополнить запасы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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