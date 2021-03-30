В Севастополе открылась новая туристическая велотропа

Новый велосипедный маршрут на Большой Севастопольской тропе длиной 21 километр официально открыли.

В церемонии открытия приняли участие директор ГАУ «Центр развития туризма» Валерия Бровцына и севастопольские велоспортсмены.

Велотропа идет от Балаклавы до села Гончарное и рассчитана на разный уровень подготовки велосипедистов.

Открытие нового туристического маршрута прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.

«Большая Севастопольская тропа теперь не только для пеших туристов. Сегодня мы открыли новый велосипедный маршрут протяженностью 21 километр. Виды открываются отличные: территория Байдарского заказника, укрепительные сооружения средневековой крепости Чембало и не только», – отметил губернатор.

В среднем, преодолеть маршрут можно за 2-3 часа. Большая часть трассы – грунтовка, 6,5 км – асфальт. На протяжении всего маршрута велосипедистов сопровождают знаки навигации: всего 86 указателей, информационных стендов и киосков.

«Задача, которую я ставлю севастопольскому Центру развития туризма, – комплексно раскрыть туристический потенциал нашей территории, в первую очередь, для севастопольцев, молодежи, наших спортсменов и активистов. Речь о создании полноценной инфраструктуры: экотроп, маршрутов, пунктов проката снаряжения. Правильным будет привлечь к этой работе региональный бизнес и общественные объединения. Данный маршрут был разработан с помощью севастопольских объединений велосипедистов, за что им большая благодарность!», – сказал Михаил Развожаев.

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