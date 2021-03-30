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Общество

В Крыму установили памятник доктору Лизе

Церемония открытия монумента российскому общественному деятелю Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, состоялась в Евпатории.

Памятник установлен на территории местного военного детского клинического санатория Минобороны России. Бюст Доктора Лизы был создан в рамках проекта «Аллея российской славы». Сообщается, что его изготовлением занимался скульптор Михаил Сердюков.

Юрий Пономаренко, начальник Евпаторийского военного детского клинического санатория, сказал: «Для нас это очень почетно. Мы, безусловно, горды за то, что мы имеем такое право разместить на своей территории памятник, который будет встречать людей, идущих на работу, которые будут встречать пациентов».

Общественный деятель Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года над Черным морем после взлета из аэропорта Сочи. На борту также находился основной состав Академического ансамбля песни и пляски Российской армии, сотрудники Минобороны и журналисты федеральных СМИ. В катастрофе погибли все находившиеся на борту 92 человека, включая восемь членов экипажа. Авиалайнер направлялся в сирийскую провинцию Латакия.

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