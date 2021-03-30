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Общество

В Крыму создают общественное движение против застройки парков

10:44 вторник, 30 марта 2021

Противники застройки Форосского парка в Крыму объявили о создании движения против хаотичной застройки заповедных территорий и парков южного берега полуострова.

Об этом сообщили представители координационного совета движения. В организацию «ЮБК Берег-парк. Движение за развитие» войдут представители поселков Южного берега Крыма, в частности Фороса, Ялты, Алушты, а также Севастополя.

«Западная часть Южного берега Крыма, 80 км от мыса Айя до Алушты, наиболее насыщена природным и культурным наследием и представляет собой единый уникальный культурный ландшафт, ожерелье приморских двухсотлетних субтропических парков. Другой такой территории нет не только в России, но и в мире»,— отмечают в координационном совете.

По их мнению, туризм в Крыму будет развиваться только на основе бережного отношения к его основной ценности — уникальному культурному ландшафту «берега-парка». В ближайшее время будет создан сайт движения.

Глава администрации Ялты Янина Павленко пообещала заключить с этой организацией меморандум и сформировать инициативную группу, которая будет сотрудничать с городскими властями.

Напомним, жители Южного берега Крыма выступают против строительства детского оздоровительного лагеря «Ак Барс» на территории Форосского парка. Граждане записали видеообращение к президенту России с просьбой вмешаться и немедленно остановить застройку, полагая, что инвесторы из Татарстана строят закрытый элитный поселок.

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