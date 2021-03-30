Происшествия
В Крыму расследуют гибель бездомных собак
Сотрудники полиции проведут проверку по заявлению жительницы Кировского района, обнаружившей в лесу погибших собак.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что в лесном массиве в районе поселка Старый Крым она нашла тела нескольких бездомных собак. Местная жительница рассказала, что кормила животных и ухаживала за ними.
«На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые совместно с представителями ветеринарной службы осмотрели трупы животных. Заключение о причинах гибели животных даст соответствующая экспертиза», - рассказали в пресс-службе.
Сейчас в Кировском районе создали рабочую группу из числа сотрудников полиции и профильных специалистов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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