В Крыму расследуют гибель бездомных собак

Сотрудники полиции проведут проверку по заявлению жительницы Кировского района, обнаружившей в лесу погибших собак.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что в лесном массиве в районе поселка Старый Крым она нашла тела нескольких бездомных собак. Местная жительница рассказала, что кормила животных и ухаживала за ними.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые совместно с представителями ветеринарной службы осмотрели трупы животных. Заключение о причинах гибели животных даст соответствующая экспертиза», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас в Кировском районе создали рабочую группу из числа сотрудников полиции и профильных специалистов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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