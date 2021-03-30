Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +3
море +9

Происшествия

В Крыму расследуют гибель бездомных собак

Сотрудники полиции проведут проверку по заявлению жительницы Кировского района, обнаружившей в лесу погибших собак.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что в лесном массиве в районе поселка Старый Крым она нашла тела нескольких бездомных собак. Местная жительница рассказала, что кормила животных и ухаживала за ними.

«На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые совместно с представителями ветеринарной службы осмотрели трупы животных. Заключение о причинах гибели животных даст соответствующая экспертиза», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас в Кировском районе создали рабочую группу из числа сотрудников полиции и профильных специалистов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольца будут судить за половые преступления против 14 школьниц. Завершено расследование уголовного дела о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности школьниц и совершеннолетних жительниц Севастополя.

В Алуште силовики пришли в мечеть «Юкъары Джами». Во вторник, 30 марта, в мечеть «Юкъары Джами» в Алуште пришли сотрудники крымского муфтията, ФСБ, ЦПЭ и прокуратуры.

Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок. Симферопольский зооуголок закрыт на неопределенный срок из-за инцидента с лошадью.

Суд оштрафовал крымчанку на 30 тысяч рублей за продажу продуктов без маски. Индивидуального предпринимателя из Красноперекопска оштрафовали на 30 тысяч рублей за обслуживание покупателей в магазине без маски.

Бизнес
Россиян ждет бесконечный рост цен на автомобили

Россиян ждет бесконечный рост цен на автомобили

Автомобили в России за первые месяцы года подорожали на 2–8%, сообщил «Коммерсант». Тенденция коснулась многих марок, от Lada до Mercedes.

Власть
Вице-премьер Крыма Кабанов хочет, чтобы его выбрали в Госдуму

Вице-премьер Крыма Кабанов хочет, чтобы его выбрали в Госдуму

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов планирует выдвигаться на выборы в Госдуму по 21 округу (западный Крым – Евпатория, Черноморский район).

Санкции
Канада и Австралия ввели санкции из-за Крымского моста

Канада и Австралия ввели санкции из-за Крымского моста

Канада и Австралия ввели санкции против двух физлиц и нескольких компаний, которые строили или обслуживают Крымский мост.

Власть
Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам

Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам

На Крымском полуострове с 1 апреля по 31 мая будет действовать запрет на добычу пресноводной рыбы – у нее начинается массовый нерест.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации