В Крыму онкологию стали чаще выявлять у детей

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В Крыму значительно увеличилось количество заболевших онкологией среди детского населения, заявил главный врач ГБУЗ РК «Республиканской детской клинической больницы» Анатолий Олейник в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, на такую статистику повлияло в первую очередь улучшение материально-технической базы больницы.

«Кардинально повысился уровень диагностической базы, мы сейчас достаточно оснащены всякого рода аппаратурой, которой при Украине у нас не было, это аппараты КТ, УЗИ.

Именно поэтому вырос процент выявляемости онкологии, которую, как правило, в детском возрасте достаточно трудно диагностировать», - уточнил врач.

Олейник уточнил, что 15 лет назад лейкоз у маленьких детей почти не выявляли, сейчас же рак находят даже у годовалых и двухлетних малышей.

«Сейчас эта патология активно начала себя проявлять, и, как правило, протекает агрессивно и тяжело. Это связано не только с экологией, но и с общим состоянием общества. Но привязываться к какому-то конкретному фактору возникновения такой ситуации очень трудно», - добавил доктор.

Главврач уточнил, что сейчас в больнице появляются новые протоколы лечения и техники оперативного вмешательства, а оснащению онкологических служб уделяется особое внимание.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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