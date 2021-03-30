Здоровье
В Крыму онкологию стали чаще выявлять у детей
фото © Новости Крыма
В Крыму значительно увеличилось количество заболевших онкологией среди детского населения, заявил главный врач ГБУЗ РК «Республиканской детской клинической больницы» Анатолий Олейник в эфире радио «Спутник в Крыму».
По его словам, на такую статистику повлияло в первую очередь улучшение материально-технической базы больницы.
«Кардинально повысился уровень диагностической базы, мы сейчас достаточно оснащены всякого рода аппаратурой, которой при Украине у нас не было, это аппараты КТ, УЗИ.
Именно поэтому вырос процент выявляемости онкологии, которую, как правило, в детском возрасте достаточно трудно диагностировать», - уточнил врач.
Олейник уточнил, что 15 лет назад лейкоз у маленьких детей почти не выявляли, сейчас же рак находят даже у годовалых и двухлетних малышей.
«Сейчас эта патология активно начала себя проявлять, и, как правило, протекает агрессивно и тяжело. Это связано не только с экологией, но и с общим состоянием общества. Но привязываться к какому-то конкретному фактору возникновения такой ситуации очень трудно», - добавил доктор.
Главврач уточнил, что сейчас в больнице появляются новые протоколы лечения и техники оперативного вмешательства, а оснащению онкологических служб уделяется особое внимание.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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