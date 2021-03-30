Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +8
море +9

Власть

В Крыму наказали участника одиночного пикета

12:05 вторник, 30 марта 2021

30-ти летнего жителя Кировского района признали виновным в совершении административного правонарушения, связанного с невыполнением правил поведения при ЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

«Правонарушитель не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности, приняв участие в публичном мероприятии в форме пикетирования с тематической табличкой в руках, что послужило основанием для составления протокола об административном правонарушении», — уточнили в пресс-службе.

Свою вину в совершении административного правонарушения гражданин не признал, указав, что действительно находился 28 декабря 2020 года на территории Старого Крыма у края проезжей части с плакатом, в котором выражал свое мнение относительно рассмотрения уголовного дела в Ростове-на-Дону.

Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянка организовала в Крыму сеть борделей. В массажных салонах трех крымских городов 30-летняя жительница Краснодарского края организовала предоставление услуг сексуального характера.

Организатор севастопольской ячейки «Свидетелей Иеговы» сядет на 6,5 лет. Гагаринский районный суд Севастополя признал местного жителя виновным в «организации деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы», которая запрещена в России.

В Крыму пенсионерке вынесли суровый приговор за «шпионаж в пользу Украины». Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку России Галину Довгополую, признанную виновной в государственной измене.

В Керчи бизнесменов обвинают в торговле поддельной одеждой. В Керчи у местных предпринимателей изъяли партию контрафактной продукции под маркой известных товарных брендов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Власть
Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок

Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок

Симферопольский зооуголок закрыт на неопределенный срок из-за инцидента с лошадью.

Происшествия
В Крыму девушка упала в реактор недостроенной атомной станции

В Крыму девушка упала в реактор недостроенной атомной станции

Девушка рухнула в реактор недостроенной атомной электростанции в Щелкино.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: последние данные

Коронавирус в Крыму: последние данные

За минувшие сутки в Крыму подтверждены 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три - с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Вице-премьер Крыма Кабанов пообещал заплатить штраф за отказ надеть маску в самолете

Вице-премьер Крыма Кабанов пообещал заплатить штраф за отказ надеть маску в самолете

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов пообещал заплатить штраф за отказ надеть маску в самолете авиакомпании «Аэрофлот».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации