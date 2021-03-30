Власть
В Крыму наказали участника одиночного пикета
30-ти летнего жителя Кировского района признали виновным в совершении административного правонарушения, связанного с невыполнением правил поведения при ЧС.
Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
«Правонарушитель не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности, приняв участие в публичном мероприятии в форме пикетирования с тематической табличкой в руках, что послужило основанием для составления протокола об административном правонарушении», — уточнили в пресс-службе.
Свою вину в совершении административного правонарушения гражданин не признал, указав, что действительно находился 28 декабря 2020 года на территории Старого Крыма у края проезжей части с плакатом, в котором выражал свое мнение относительно рассмотрения уголовного дела в Ростове-на-Дону.
Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 1 500 рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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