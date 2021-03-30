В Крыму девушка упала в реактор недостроенной атомной станции

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Девушка рухнула в реактор недостроенной атомной электростанции в Щелкино.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Пострадавшая находилась в здании реактора на уровне девятого-десятого этажа, пролетев около 5 метров она упала на щебень. Девушка «отделалась» закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом позвоночника.

Это уже не первый случай падения в недостроенный реактор Крымской АЭС. В августе прошлого года туда угодила туристка из Воронежа с пятилетним ребенком.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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