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Власть

В Артеке установили памятный знак Юрию Гагарину

17:02 вторник, 30 марта 2021
Ялта

Памятный знак первому космонавту, Герою Советского Союза Юрию Гагарину установили на территории международного детского центра (МДЦ) «Артек».

Знак установлен в лагере «Речной» у кипариса, посаженного космонавтом во время одного из визитов, сообщила пресс-служба МДЦ.

«Артек» тесно связан с развитием космоса и науки. Юрий Гагарин не раз бывал в нашем лагере, всегда по-дружески, открыто беседовал с ребятами, это общение подарило детям не только радость знакомства с этим великим человеком, но и ощущение гордости за свою страну. При поддержке Юрия Гагарина в «Артеке» был открыт музей «Космос». Гагарин стал первым человеком в космосе и первым космонавтом в «Артеке». С тех пор многие герои космоса стали нашими друзьями, и мы гордимся этим. Многие образовательные программы «Артека» связаны с тематикой науки, космоса технического прогресса. Ребята, побывав в детском центре, возвращаются домой вдохновленные новыми знаниями и любовью к своей стране», – отметил директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Как уточнили в пресс-службе «Артека», памятный знак представляет собой размещенную на каменном основании табличку с надписью: «Памятный знак «Кипарис Гагарина». Установлен 27 марта 2021 года в честь 60-летия первого полета человека в космос». В апреле 1963 года первый космонавт Земли участвовал в посадке деревьев на территории только что вошедшего в строй детского лагеря «Речной».

Летчики-космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов впервые посетили «Артек» в сентябре 1961 года, в год своего полета в космос. С тех пор между «Артеком» и космонавтами завязалась крепкая дружба.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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