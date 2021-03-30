В Алуште силовики пришли в мечеть «Юкъары Джами»

Во вторник, 30 марта, в мечеть «Юкъары Джами» в Алуште пришли сотрудники крымского муфтията, ФСБ, ЦПЭ и прокуратуры.

Об этом сообщили местные жители и прихожане мечети адвокату Рустему Кямилеву, информирует «Крымская солидарность».

«Сотрудники правоохранительных органов перемещаются по периметру двора и здания мечети, ведут оперативную съемку. Некоторые из них – на личные мобильные телефоны», – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, сотрудники правоохранительных органов изъяли 3 книги: «Исламская Этика Бизнеса» авторства Гульнары Нуруллиной, «Семья. Ислам» и «Он и она» авторства Шамиля Аляутдинова — российского религиозного деятеля, имама-хатыба московской Мемориальной мечети.

Прихожанам мечети сообщили, что «проводится проверка соблюдения местной религиозной организацией «Мусульманская община «Алушта»» федерального законодательства о свободе совести и религиозных объединениях, о противодействии экстремистской деятельности и терроризму, земельного и иного законодательства, отметили в «Крымской солидарности».

Также Руслану Эмирвалиеву вручили повестку с требованием явиться с 29 марта по 2 апреля в прокуратуру Алушты к старшему помощнику прокурора города Дидуну М.И. для предоставления пояснений об известных обстоятельствах, охватываемых проверкой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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