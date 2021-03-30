Ученые оценили запасы пресной воды под Азовским морем

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Ученые оценили запасы пресной воды, которые можно извлечь из-под Азовского моря для снабжения Крыма.

О том, что под Азовским морем, есть пресная вода, известно еще с советских времен: ее обнаружили при бурении скважин для добычи нефти и газа. Однако тогда этот вопрос был неактуален, а потом власти Украины не хотели этим заниматься.

По словам старшего преподавателя кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадия Самохина, ученые рассматривают две гипотезы. Одна из них – под Азовским морем проходит подземное русло Дона. Ученые считают, что когда-то месте моря располагались обширные болота, через которые протекал Дон (Керченский пролив фактически являлся его устьем). В течение нескольких тысячелетий уровень Черного моря повышался, и оно, в конце концов, затопило болота – так образовалось море Азовское. Если русло сохранилось, то можно говорить об огромном и – самое главное – возобновляемом запасе воды.

Второй вариант: полноценная подземная река не сохранилась, но остались законсервированные «линзы» – подземные озера пресной воды. В этом случае запасы будут исчерпаемы и невосстанавливаемы.

Наконец, третья вероятность: под Азовским морем мог сформироваться артезианский бассейн, куда поступает вода с территории Украины и крымских гор. В этом случае источник будет пополняться, что представляет идеальный вариант.

По оценкам ученых Севастопольского государственного университета, запасы пресной воды под Азовским морем оцениваются в объеме 90 – 100 млрд кубометров. Для нужд Крыма ежегодно планируется выкачивать около 1 млрд кубометров. То есть, в случае невозобновляемых запасов, воды хватит лет на 100.

Учитывая, что Азовское море неглубокое – максимум 10 -15 метров, добывать воду можно будет через скважины с использованием платформ – так, как качают нефть на морском шельфе.

«Вода будет достаточно чистая – больших производств не имеется, реки пополняются из дождевых и талых вод, поток проходит через слой песка, – цитирует ТАСС заведующую кафедрой «Техносферная безопасность» Севастопольского государственного университета Ларису Ничкову. – Вода будет, скорее всего, мягкая, пригодная для питья».

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