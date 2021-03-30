Суд рассмотрит дело крымчанки, убившей человека в пьяной ссоре

45-летняя жительница Джанкойского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В мае прошлого года в селе Светлое женщина распивала спиртные напитки со своим знакомым, в дальнейшем на почве внезапно возникшей ссоры между ними возник конфликт.

«Обвиняемая нанесла уроженцу города Набережные Челны множественные удары локтем, а затем и кулаками по голове и лицу. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд.

Ранее в МВД по Крыму сообщили о раскрытии преступной схемы в Керчи, с помощью которой госпредприятию «Крымские морские порты» нанесен ущерб почти на 16 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Керчи бизнесменов обвинают в торговле поддельной одеждой. В Керчи у местных предпринимателей изъяли партию контрафактной продукции под маркой известных товарных брендов, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

Где в Крыму установят передвижные камеры на следующей неделе. В Госавтоинспекции МВД по Республике Крым рассказали о местах дислокации на неделе с 29 марта по 4 апреля передвижных камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.