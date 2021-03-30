Происшествия
Суд рассмотрит дело крымчанки, убившей человека в пьяной ссоре
45-летняя жительница Джанкойского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В мае прошлого года в селе Светлое женщина распивала спиртные напитки со своим знакомым, в дальнейшем на почве внезапно возникшей ссоры между ними возник конфликт.
«Обвиняемая нанесла уроженцу города Набережные Челны множественные удары локтем, а затем и кулаками по голове и лицу. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.
Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд.
Ранее в МВД по Крыму сообщили о раскрытии преступной схемы в Керчи, с помощью которой госпредприятию «Крымские морские порты» нанесен ущерб почти на 16 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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