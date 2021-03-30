Суд оштрафовал крымчанку на 30 тысяч рублей за продажу продуктов без маски

Индивидуального предпринимателя из Красноперекопска оштрафовали на 30 тысяч рублей за обслуживание покупателей в магазине без маски.

Об этом сообщили в пресс-службе Красноперекопского районного суда.

«В декабре прошлого года предприниматель продала продукты в магазине без маски. Таким образом, предпринимательница совершила административное правонарушение в части невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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