Общество
Симферопольцы возмущены санитарным состоянием общественного транспорта
фото © Российская газета
Симферопольцы разоряются на химчистке из-за загаженных автобусов.
Жители Симферополя возмущены санитарным состоянием городского общественного транспорта. Соответствующие отзывы они публикуют в соцсетях.
«Сколько можно терпеть этих недоперевозчиков? Мало того, что маршрутки не ходят по расписанию (здесь идет речь про маршрут 86), так еще и грязные. Устала постоянно носить верхнюю одежду в химчистку», - написала Мария Васильская.
Девушка опубликовала фотографии своей одежды, которая изрядно перепачкалась в результате поездок в маршрутках Симферополя.
Другие пользователи разделились на два лагеря: одни полностью поддерживают автора поста, другие предлагают пользоваться услугами такси, а грязь в транспорте объясняют тем, что пассажиры сами доводят автобусы до такого состояния.
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