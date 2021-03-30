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Общество

Симферопольцы возмущены санитарным состоянием общественного транспорта

Симферопольцы возмущены санитарным состоянием общественного транспорта

фото © Российская газета

Симферопольцы разоряются на химчистке из-за загаженных автобусов.

Жители Симферополя возмущены санитарным состоянием городского общественного транспорта. Соответствующие отзывы они публикуют в соцсетях.

«Сколько можно терпеть этих недоперевозчиков? Мало того, что маршрутки не ходят по расписанию (здесь идет речь про маршрут 86), так еще и грязные. Устала постоянно носить верхнюю одежду в химчистку», - написала Мария Васильская.

Девушка опубликовала фотографии своей одежды, которая изрядно перепачкалась в результате поездок в маршрутках Симферополя.

Другие пользователи разделились на два лагеря: одни полностью поддерживают автора поста, другие предлагают пользоваться услугами такси, а грязь в транспорте объясняют тем, что пассажиры сами доводят автобусы до такого состояния.

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