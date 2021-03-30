Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +8
море +9

Власть

Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок

Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок

фото © Новости Крыма

Симферопольский зооуголок закрыт на неопределенный срок из-за инцидента с лошадью.

Об этом сообщил директор МБУК МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин.

Как ранее сообщалось, 28 марта в зооуголке Симферополя лошадь откусила палец пятилетней девочке. По данному факту следком возбудил уголовное дело, следователи выясняют, насколько руководство обеспечивает безопасность посетителей зоопарка.

«Я сам принял решение и зооуголок закрыл. На неопределенный срок, до тех пор пока не обеспечим безопасность в новых реалиях, поскольку мы обязаны отреагировать на произошедший инцидент», - пояснил Свирякин.

Ранее он сообщил, что лошадь вряд ли изымут, однако принято решение свести контакт животных с посетителями к минимуму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму наказали участника одиночного пикета. 30-ти летнего жителя Кировского района признали виновным в совершении административного правонарушения, связанного с невыполнением правил поведения при ЧС.

Суд рассмотрит дело крымчанки, убившей человека в пьяной ссоре. 45-летняя жительница Джанкойского района предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Россиянка организовала в Крыму сеть борделей. В массажных салонах трех крымских городов 30-летняя жительница Краснодарского края организовала предоставление услуг сексуального характера.

Организатор севастопольской ячейки «Свидетелей Иеговы» сядет на 6,5 лет. Гагаринский районный суд Севастополя признал местного жителя виновным в «организации деятельности экстремистской организации «Свидетели Иеговы», которая запрещена в России.

Власть
Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок

Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок

Симферопольский зооуголок закрыт на неопределенный срок из-за инцидента с лошадью.

Происшествия
В Крыму девушка упала в реактор недостроенной атомной станции

В Крыму девушка упала в реактор недостроенной атомной станции

Девушка рухнула в реактор недостроенной атомной электростанции в Щелкино.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: последние данные

Коронавирус в Крыму: последние данные

За минувшие сутки в Крыму подтверждены 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три - с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Вице-премьер Крыма Кабанов пообещал заплатить штраф за отказ надеть маску в самолете

Вице-премьер Крыма Кабанов пообещал заплатить штраф за отказ надеть маску в самолете

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов пообещал заплатить штраф за отказ надеть маску в самолете авиакомпании «Аэрофлот».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации