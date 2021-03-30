Власть
Симферопольский зооуголок закрыли на неопределенный срок
фото © Новости Крыма
Симферопольский зооуголок закрыт на неопределенный срок из-за инцидента с лошадью.
Об этом сообщил директор МБУК МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин.
Как ранее сообщалось, 28 марта в зооуголке Симферополя лошадь откусила палец пятилетней девочке. По данному факту следком возбудил уголовное дело, следователи выясняют, насколько руководство обеспечивает безопасность посетителей зоопарка.
«Я сам принял решение и зооуголок закрыл. На неопределенный срок, до тех пор пока не обеспечим безопасность в новых реалиях, поскольку мы обязаны отреагировать на произошедший инцидент», - пояснил Свирякин.
Ранее он сообщил, что лошадь вряд ли изымут, однако принято решение свести контакт животных с посетителями к минимуму.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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