Симферополец попытался продать участок земли под арестом

В Симферополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего жителя крымской столицы, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, обвиняемый, являлся представителем одной из сторон в суде по делу об оспаривании права собственности на земельный участок, достоверно знал о наложенном на него судом аресте.

«Несмотря на это злоумышленник подыскал покупателя, и, действуя якобы от имени собственника земельного участка, выручил за него 1,7 млн рублей. Вместе с тем регистрация сделки купли-продажи была приостановлена в связи с арестом. После этого обвиняемый убедил покупателя передать ему еще 65 тысяч рублей для дальнейшей регистрации права собственности», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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