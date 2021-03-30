Севастопольца будут судить за половые преступления против 14 школьниц

Завершено расследование уголовного дела о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности школьниц и совершеннолетних жительниц Севастополя.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Обвиняемый – 45-летний мужчина. Ему вменяется изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также покушение на грабеж.

«Следствием установлено, что с 2014 по 2020 годы обвиняемый, находясь в разных районах Севастополя, совершил 17 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности в отношении пяти женщин и 14 несовершеннолетних, а также открыто похитил имущество одной из потерпевших», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе расследования допрошено 18 потерпевших и более 150 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз и более 900 молекулярно-генетических исследований, по результатам которых установлена причастность фигуранта к преступлениям.

На этапе предварительного следствия обвиняемый вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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