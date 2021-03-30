Самую длинную улицу Симферополя в апреле дважды закроют для проезда

Улицу Киевскую будут дважды перекрывать в апреле из-за ремонта дороги.

Об этом сообщила заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба.

«Улица Киевская в два этапа – от площади Московской до улицы Толстого с 3 по 5 апреля, от улицы Толстого до Куйбышевского кольца с 10 по 12 апреля», – написала Глоба на своей странице в Facebook.

Также она информировала о грядущих перекрытиях в связи с ремонтами и других автомобильных магистралей. «Проспект Вернадского с 7 по 15 апреля, улица Русская участок от улицы Ангарской до улицы Козлова с 3 по 5 апреля», – добавила Глоба.

Заместитель главы администрации крымской столицы уточнила, что 22 объекта улично-дорожной сети на территории города уже находятся в процессе ремонтных работ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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