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Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам
фото © Новости Крыма
На Крымском полуострове с 1 апреля по 31 мая будет действовать запрет на добычу пресноводной рыбы – у нее начинается массовый нерест.
Нельзя будет заниматься любительским ловом во всех внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения.
На берегах будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия по охране водных биоресурсов. Участие в рейдах примут рыбинспекторы, полицейские, пограничники, представители общественных организаций, рыбацких объединений.
«В отношении лиц, допустивших нарушение требований правил рыболовства, частью 2 статьи 8.37 КоАП установлены следующие штрафные санкции: для физических лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для всех категорий граждан может быть произведена конфискация орудий лова и плавсредств», – рассказали в Азово-Черноморского теруправлении Росрыболовства.
Также там напомнили про необходимость возмещения ущерба, причиненного незаконным ловом, пишет Fishnews.
Нерестовый запрет не касается акваторий Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив, обратили внимание в теруправлении.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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