Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам

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На Крымском полуострове с 1 апреля по 31 мая будет действовать запрет на добычу пресноводной рыбы – у нее начинается массовый нерест.

Нельзя будет заниматься любительским ловом во всех внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения.

На берегах будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия по охране водных биоресурсов. Участие в рейдах примут рыбинспекторы, полицейские, пограничники, представители общественных организаций, рыбацких объединений.

«В отношении лиц, допустивших нарушение требований правил рыболовства, частью 2 статьи 8.37 КоАП установлены следующие штрафные санкции: для физических лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Для всех категорий граждан может быть произведена конфискация орудий лова и плавсредств», – рассказали в Азово-Черноморского теруправлении Росрыболовства.

Также там напомнили про необходимость возмещения ущерба, причиненного незаконным ловом, пишет Fishnews.

Нерестовый запрет не касается акваторий Черного и Азовского морей, включая Керченский пролив, обратили внимание в теруправлении.

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Браконьеры выловили из пустого Симферопольского водохранилища тонну рыбы. Оперативники уголовного розыска УМВД России по Симферополю задержали группу лиц, подозреваемых в незаконном вылове рыбы.

В Крыму в храмах спели колядки и песни на украинском языке. В Севастополе 6 января на вечерних праздничных службах по случаю сочельника Рождества Христова исполняли колядки и щедривки на украинском языке.

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Запасы хамсы существенно сократились в Азовском море. Росрыболовство сообщило о сокращении запасов хамсы в Азовском море.