Россиян ждет бесконечный рост цен на автомобили

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Автомобили в России за первые месяцы года подорожали на 2–8%, сообщил «Коммерсант». Тенденция коснулась многих марок, от Lada до Mercedes.

Причем автокомпании говорят, что готовят новые повышения стоимости.

С вопросом о причинах роста и о том, смогут ли россияне себе позволить машины по новым ценам, ForPost обратился к председателю Комитета по защите прав автовладельцев Кириллу Форманчуку.

Он напомнил, что за прошлый год доллар по отношению к рублю вырос на 20%, а евро — на 32%. Из-за того, что даже машины АвтоВАЗа собираются из западных комплектующих, цены на них выросли.

«Машины не успели подорожать на такую сумму. Так как доллар продолжает расти, естественно, что стоимость машин тоже растет. Процесс остановится, только когда рубль будет укрепляться. Хотя и в этом случае цены будут расти, потому что мы привыкли к этому. Невозможно обратное в России. Нефть падает, а бензин все равно дорожает. И нам говорят, что бензин от нефти не зависит, оказывается (Форманчук имеет в виду заявление Минэнерго о ценах на бензин — ред.)», — объяснил эксперт.

Он рассказал, что цены за последние годы выросли настолько, что старые машины можно сейчас продавать дороже, чем они стоили на момент покупки:

«В конце 2020 года я продавал Toyota Camry, и я ее продал дороже, чем купил в 2017 году. Потому что инфляция, цены растут. Сейчас Camry невозможно купить дешевле 2 млн рублей, а в 2017-м я покупал самую дешевую за 1,3 млн. Это же о чем-то говорит. И никаких перспектив по уменьшению цены я не вижу».

Форманчук рассказал, что, несмотря на рост цен, машины в России стоят дешевле, чем в Европе. Это происходит из-за того, что компании учитывают покупательскую способность россиян, но по факту авто на российском рынке нельзя сравнивать с зарубежными.

«К нам машины всегда идут каких-нибудь особых серий, ограниченных серий. Мы думаем, что это крутая тачка, а на самом деле это просто пустая машина, в которой только самое необходимое. И фактически да, они у нас стоят дешевле», — отметил автоэксперт.

Из-за этого, в том числе, у дилеров падает марджинальность, указал Форманчук, и они придумывают не самые законные схемы, чтобы получать прибыль.

«В последнее время очень много жалоб от водителей о том, что дилеры навязывают им при покупке машин различные услуги на сотни тысяч рублей: ненужные страховки, карточки помощи на дорогах.

И сейчас многие дилеры за наличку не продают. Они говорят: «Эта машина продается только в кредит». А в кредит вам сразу включают страхование жизни, карточку помощи, юридическую помощь и конские проценты.

Я сам, когда продал Camry, хотел купить Kia K5. Пришел к дилеру, увидел машину в наличии и сказал, что хочу купить. А мне сказали: она за наличку не продается, только в кредит. Конечно, это незаконно. Просто человек же не будет судиться и ждать годы, ему нужно сейчас покупать. А они знают это все и пользуются», — рассказал собеседник.

По мнению эксперта, россияне все равно будут покупать машины, потому что это единственная дорогая вещь, которую они могут себе позволить. Однако рост цен приведет к тому, что водители начнут экономить на обслуживании машин, страховке, продуктах и одежде.

В тексте использованы материалы: Форпост

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