Прогноз погоды в Крыму на вторник 30 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 30 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 9, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 97 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 85 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 95 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 92 до 100 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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