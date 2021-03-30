Практически вся Ялты превратится в платную парковку

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Реестр платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования утвержден в Ялте.

Соответствующее решение принято на очередной сессии Ялтинского городского совета.

«Этот перечень был согласован со службой ГИБДД и на сегодняшний день составляет 608 парковочных мест на 38-ми парковках. Документ является «живым организмом» и мы можем вносить в него изменения в соответствии с развитием ситуации», – заявил, представляя проект депутатам, начальник департамента экономического развития администрации Ялты Эдуард Онацкий.

Он также обратил внимание, что при подготовке документа были учтены поправки и предложения, внесенные депутатами.

Согласно приложению к постановлению, в реестр платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования, вошли 32 парковки в Ялте, по две – в Массандре и Алупке, по одной – в Ливадии и Гурзуфе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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