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Власть

Офис «Единой России» в Севастополе оцеплен силовиками

В центре Севастополя, в районе площади Лазарева обследуют здание на предмет наличия в нем заложенной бомбы.

Об этом сообщил глава Ленинского муниципалитета города Максим Мишин.

«Сотрудниками региональной приемной Дмитрия Медведева было получено электронное письмо с информацией, что по адресу Большая Морская, 4, заложена бомба.

Незамедлительно данная информация была передана в правоохранительные органы. На месте работают опергруппы МЧС, МВД, скорая медицинская помощь, аварийная газовая служба и кинологи», – сказал Мишин.

Специалисты эвакуировали сотрудников приемной и регионального отделения партии «Единая Россия», располагающегося в этом же здании. Представители силовых ведомств обследуют помещения РИК Партии и приемной, а после произведут обследование магазинов, помещений общепита, технических помещений, жилых подъездов, подвалов и крыш здания.

В Управлении МВД по Севастополю отказались прокомментировать ситуацию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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