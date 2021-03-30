Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +5
море +9

Происшествия

На пляже в Севастополе утонул экскаватор

На севастопольском пляже «Аквамарин» экскаватор, судя по всему, выполняя работы по консервации пляжа, чуть не утонул в море.

Видео разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

Пытаясь сгрести ковшом песок, экскаватор все дальше продвигался в сторону моря. Как отмечают очевидцы, у него заглох мотор, и из зоны прибоя экскаватор выбраться уже не смог.

«Когда в душе ты капитан корабля, но вынужден работать на экскаваторе», — шутят пользователи соцсетей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Без внутренностей: в Крыму жестоко убили бездомных собак. Волонтеры из города Старый Крым, что на востоке полуострова, заявили о страшном убийстве четырех бездомных собак.

В Севастополе школьница травмировалась в квест-комнате. Следователи проводят проверку сообщений средств массовой информации о получении школьницей травм при прохождении испытаний в квест-комнате.

Повредившего на «Тавриде» путепровод водителя грузовика задержали. Сотрудники крымской Госавтоинспекции задержали водителя большегруза с прицепом, который повредил часть путепровода на трассе «Таврида» в Бахчисарайском районе.

В Симферополе лошадь откусила палец 5-летней девочке. В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения травм ребенку во время экскурсии в зоопарке.

Власть
Вице-премьер Крыма Кабанов хочет, чтобы его выбрали в Госдуму

Вице-премьер Крыма Кабанов хочет, чтобы его выбрали в Госдуму

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов планирует выдвигаться на выборы в Госдуму по 21 округу (западный Крым – Евпатория, Черноморский район).

Санкции
Канада и Австралия ввели санкции из-за Крымского моста

Канада и Австралия ввели санкции из-за Крымского моста

Канада и Австралия ввели санкции против двух физлиц и нескольких компаний, которые строили или обслуживают Крымский мост.

Власть
Практически вся Ялты превратится в платную парковку

Практически вся Ялты превратится в платную парковку

Реестр платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования утвержден в Ялте.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: последние данные

Коронавирус в Крыму: последние данные

За минувшие сутки в Крыму подтверждены 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три - с бессимптомным течением заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации