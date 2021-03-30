Происшествия
На пляже в Севастополе утонул экскаватор
На севастопольском пляже «Аквамарин» экскаватор, судя по всему, выполняя работы по консервации пляжа, чуть не утонул в море.
Видео разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.
Пытаясь сгрести ковшом песок, экскаватор все дальше продвигался в сторону моря. Как отмечают очевидцы, у него заглох мотор, и из зоны прибоя экскаватор выбраться уже не смог.
«Когда в душе ты капитан корабля, но вынужден работать на экскаваторе», — шутят пользователи соцсетей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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