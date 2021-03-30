Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Суд оштрафовал крымчанку на 30 тысяч рублей за продажу продуктов без маски ● Коронавирус в Крыму: последние данные ● В Севастополе значительно выросла заболеваемость COVID-19 ● Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Севастополе тоже рост новых заражений
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 46 новых случаев заражения COVID-19, умерших нет, сообщили в правительстве города.
35 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 13 184 человек. С выздоровлением выписано 12 192 пациента, 561 человек не справился с болезнью.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике подтверждено 69 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 90 человек. Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 37 558 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Выздоровели 35 078 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе значительно выросла заболеваемость COVID-19. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе за прошедшую неделю вырос на 16%.
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