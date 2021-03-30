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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

В Севастополе за прошедшие сутки подтверждено 46 новых случаев заражения COVID-19, умерших нет, сообщили в правительстве города.

35 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 13 184 человек. С выздоровлением выписано 12 192 пациента, 561 человек не справился с болезнью.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки в республике подтверждено 69 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 90 человек. Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 37 558 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 35 078 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе значительно выросла заболеваемость COVID-19. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе за прошедшую неделю вырос на 16%.

Эпидемия половой инфекции напугала крымчан. В крымском сегменте социальных сетей начали появляться преисполненные беспокойства сообщения от жителей полуострова.

Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 28 марта на территории Республики Крым подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции.

Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавирус. В Бразилии вновь приостановлена регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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