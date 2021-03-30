Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе значительно выросла заболеваемость COVID-19 ● Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Севастополе тоже рост новых заражений ● За сутки 68 крымчан слегли с ковидом ● Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Крым
Коронавирус в Крыму: последние данные
фото © gazeta.ru
За минувшие сутки в Крыму подтверждены 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три - с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», - написал Аксенов в Facebook.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики обследованы 423 человека.
Всего с начала пандемии в Крыму COVID-19 заболели 37 558 человек. Выздоровели за весь период 35 078 пациентов, в том числе 90 - за минувшие сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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