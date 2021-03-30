Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +9
море +9

Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: последние данные

10:10 вторник, 30 марта 2021
Коронавирус в Крыму: последние данные

фото © gazeta.ru

За минувшие сутки в Крыму подтверждены 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три - с бессимптомным течением заболевания.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 58 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», - написал Аксенов в Facebook.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики обследованы 423 человека.

Всего с начала пандемии в Крыму COVID-19 заболели 37 558 человек. Выздоровели за весь период 35 078 пациентов, в том числе 90 - за минувшие сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эпидемия половой инфекции напугала крымчан. В крымском сегменте социальных сетей начали появляться преисполненные беспокойства сообщения от жителей полуострова.

Рост продолжается: 73 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 28 марта на территории Республики Крым подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции.

Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины от коронавирус. В Бразилии вновь приостановлена регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В Севастополе тоже рост новых заражений. По состоянию на утро 28 марта в Севастополе зарегистрирован 41 новый случай заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 82 лет.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: последние данные

Коронавирус в Крыму: последние данные

За минувшие сутки в Крыму подтверждены 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе три - с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 30 марта

Какой сегодня праздник 30 марта фото

Сегодня, 30 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам

Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам

На Крымском полуострове с 1 апреля по 31 мая будет действовать запрет на добычу пресноводной рыбы – у нее начинается массовый нерест.

Водный кризис
В Севастополе оценили состояние Чернореченского водохранилища

В Севастополе оценили состояние Чернореченского водохранилища

Чернореченское водохранилище в последние дни стабильно пополняется примерно на 200 тысяч кубометров воды в сутки.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации