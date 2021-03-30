Канада и Австралия ввели санкции из-за Крымского моста

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Канада и Австралия ввели санкции против двух физлиц и нескольких компаний, которые строили или обслуживают Крымский мост.

Как сообщает канадское министерство иностранных дел, под санкции подпали «Крымская первая страховая компания», «Крымская железная дорога», «Ленпромтранспроект» и «Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск», а также гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

«Санкции введены в ответ на незаконную аннексию Россией Автономной республики Крым», - говорится в сообщении канадского МИД.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

В свою очередь, в Австралии подчеркнули, что при введении ограничений координировали действия с Канадой, а так же согласовывали их с Великобританией и Европейским Союзом.

«Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запреты на поездки в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив», - говорится в сообщении МИД Австралии.

Ранее против этих четырех компаний, Ганова и Рыженькина уже ввели санкции ЕС, Швейцария и Великобритания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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