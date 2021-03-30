Какой сегодня праздник 30 марта

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Сегодня, 30 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Ладодение

В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы. Другими словами — это праздник весны и тепла, который славяне отмечали в честь богини славянского пантеона Лады — покровительницы любви и брака.

Некоторые исследователи считают, что Лада является одной из двух богинь-рожениц (аналогичные божества есть в пантеонах почти всех индоевропейских народов). Между тем, Михаил Васильевич Ломоносов сравнивал Ладу с Венерой.

Праздник Ладодения традиционно сопровождался у славян особыми обрядами. Все воспевали пробуждающуюся природу. Девушки и молодые люди проводили первые хороводы, посвященные Богине Ладе, покровительнице любви и брака.

День войск ракетно-космической обороны (РКО) РФ

Директивой Генерального штаба ВС СССР от 30 марта 1967 года было сформировано Управление командующего Войсками противоракетной (ПРО) и противокосмической (ПКО) обороны.

По сути, объединение являлось инструментом поддержания стратегической стабильности и обеспечения мира. На современном этапе, когда нет материальных, интеллектуальных и производственных возможностей создания полномасштабных систем противоракетной и противокосмической обороны, способных эффективно и достаточно полно поражать СВКН, исключительно важна роль своевременного получения необходимой и достоверной информации для принятия решения об ответном или даже ответно-встречном ракетно-ядерном ударе. Понимание потенциальным агрессором гарантированной возможности принятия военно-политическим руководством России такого решения — самый реальный фактор сдерживания агрессии.

В настоящее время воинские формирования, входившие в объединение РКО, включены в состав Воздушно-космических сил.

Алексей Теплый

На Алексея запрещалось садиться в сани. Говорили: «Прокатят сани мимо желаний». Это было связано с тем, что снег таял стремительно, и санный путь становился непригоден для езды. В этот день устраивали гусиные бои, оканчивающиеся пирами. В южных районах доставали улья и начинали сеять овес и ячмень.

Также сегодня, 30 марта, отмечают такие праздники:

- День доктора (National Doctor's Day) в США

- День обнимания с солнцем

- День спичечного кораблестроения

- Всемирный день идли (World Idli Day)

- День прогулки по парку (Take a Walk in the Park Day) в США

- День карандаша (National Pencil Day) в США

- День «Я все здесь контролирую» (National I am in Control Day) в США

- День супа из шеи индейки (National Turkey Neck Soup Day) в США

- День духовного освобождения - Тринидад и Тобаго

- День султана Келантана в Малайзии

Сегодня именины празднуют: Павел, Макар, Алексей, Марин.

Что происходило 30 марта в прошлые годы

1814 - Наполеоновские войны. Войска шестой коалиции вступают в Париж;

1842 - Американский врач Кроуфорд Уильямсон Лонг впервые в лечебной практике применил эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента;

1856 - Подписание Парижского договора. Конец Крымской войны.

1858 - Гаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на торце;

1867 - Всего по два цента за акр Россия продала США Аляску и Алеутские острова;

1930 - В Германии к власти пришло правительство рейхсканцлера Генриха Брюнинга, представителя католической партии «Центр», действия которого фактически способствовали установлению в стране фашистской диктатуры;

1948 - Руководитель Советского Союза Иосиф Сталин распорядился блокировать все дороги и дороги, соединявшие Берлин с Западной Германией. Полную блокаду Берлина было введено 24 июня;

1976 - Формальное начало музыкального панк-движения: в одном из лондонских клубов состоялся концерт группы «The Sex Pistols»;

1981 - Джон Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана: последний был серьезно ранен. Схвачен на месте преступления Хинкли объяснил свой поступок желанием произвести впечатление на актрису Джоди Фостер. Суд признал Хинкли психически больным.

1987 - Картина Винсента ван Гога «Подсолнухи» продана за рекордную сумму39,85 миллионов долларов. В 1987 году она была продана за 40,3 миллиона, а в 1997 появилась информация, что эта картина, купленная японской страховой компаниейподделка;

1995 - Папа Римский Иоанн Павел II выпустил свою одиннадцатую энцикликув которой он осудил аборты и эвтаназию как преступления против человечества.

1998 - Британская компания Rolls-Royce была куплена немецким автогигантом BMW за $570 млн;

2002 - В королевской резиденции в Виндзоре результате бронхита в возрасте 101 года умерла Элизабет Анджела Маргерит Боуз-Лайон, Королева-мать, мать действующей английской королевы Елизаветы II.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 марта. Какие праздники будут завтра?

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