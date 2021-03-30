Власть
Как будет работать Крымский мост 1 апреля
Автомобильное движение по Крымскому мосту на время проведения учений полностью перекрывать не будут.
Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».
Ранее Служба автомобильных дорог РК со ссылкой на Министерство транспорта РФ сообщила, что в период с 00:00 31 марта по 23:59 1 апреля возможно ограничение движения по автодорожной составляющей Крымского моста в связи с проведением тренировки по противопожарной безопасности.
«О полном перекрытии речи не идет», – сообщили в ведомстве и уточнили, что возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста.
В организации попросили автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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