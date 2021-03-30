Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +3
море +9

Власть

Как будет работать Крымский мост 1 апреля

21:32 вторник, 30 марта 2021

Автомобильное движение по Крымскому мосту на время проведения учений полностью перекрывать не будут.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее Служба автомобильных дорог РК со ссылкой на Министерство транспорта РФ сообщила, что в период с 00:00 31 марта  по 23:59 1 апреля возможно ограничение движения по автодорожной составляющей Крымского моста в связи с проведением тренировки по противопожарной безопасности.

«О полном перекрытии речи не идет», – сообщили в ведомстве и уточнили, что возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста.

В организации попросили автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самую длинную улицу Симферополя в апреле дважды закроют для проезда. Улицу Киевскую будут дважды перекрывать в апреле из-за ремонта дороги.

Симферопольцы возмущены санитарным состоянием общественного транспорта. Симферопольцы разоряются на химчистке из-за загаженных автобусов.

В Севастополе хотят построить многоэтажную парковку. Правительство города утвердило проект планировки и межевания земельного участка.

В Крыму начала проседать трасса «Таврида». На трассе «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт.

Бизнес
Россиян ждет бесконечный рост цен на автомобили

Россиян ждет бесконечный рост цен на автомобили

Автомобили в России за первые месяцы года подорожали на 2–8%, сообщил «Коммерсант». Тенденция коснулась многих марок, от Lada до Mercedes.

Власть
Вице-премьер Крыма Кабанов хочет, чтобы его выбрали в Госдуму

Вице-премьер Крыма Кабанов хочет, чтобы его выбрали в Госдуму

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов планирует выдвигаться на выборы в Госдуму по 21 округу (западный Крым – Евпатория, Черноморский район).

Санкции
Канада и Австралия ввели санкции из-за Крымского моста

Канада и Австралия ввели санкции из-за Крымского моста

Канада и Австралия ввели санкции против двух физлиц и нескольких компаний, которые строили или обслуживают Крымский мост.

Власть
Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам

Рыбоохрана Крыма готовится к нерестовым рейдам

На Крымском полуострове с 1 апреля по 31 мая будет действовать запрет на добычу пресноводной рыбы – у нее начинается массовый нерест.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации