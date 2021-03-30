Как будет работать Крымский мост 1 апреля

Автомобильное движение по Крымскому мосту на время проведения учений полностью перекрывать не будут.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Ранее Служба автомобильных дорог РК со ссылкой на Министерство транспорта РФ сообщила, что в период с 00:00 31 марта по 23:59 1 апреля возможно ограничение движения по автодорожной составляющей Крымского моста в связи с проведением тренировки по противопожарной безопасности.

«О полном перекрытии речи не идет», – сообщили в ведомстве и уточнили, что возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста.

В организации попросили автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самую длинную улицу Симферополя в апреле дважды закроют для проезда. Улицу Киевскую будут дважды перекрывать в апреле из-за ремонта дороги.

Симферопольцы возмущены санитарным состоянием общественного транспорта. Симферопольцы разоряются на химчистке из-за загаженных автобусов.

В Севастополе хотят построить многоэтажную парковку. Правительство города утвердило проект планировки и межевания земельного участка.

В Крыму начала проседать трасса «Таврида». На трассе «Таврида» в районе села Приятное Свидание Бахчисарайского района просел асфальт.