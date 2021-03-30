Что будет с лошадью-людоедом из зооуголка Симферополя?

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Лошадь из симферопольского зооуголка, откусившая ребенку палец, не будет «изъята» из зоопарка.

Об этом сказал директор МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин:

«Лошадь – особо ценное муниципальное имущество, и изъять ее будет достаточно сложно. Вряд ли этим будут заниматься, поскольку процесс достаточно продолжительный и бюрократизированный. Конечно, мы сейчас будем вынуждены предпринять меры и оградить всех лошадей от контакта с людьми, хотя согласно действующему законодательству эти животные могут контактировать с людьми. Сейчас мы проводим внутреннюю проверку, пытаемся выяснить все обстоятельства произошедшего».

Он отметил, что есть «человеческая сторона» происшествия.

«Есть другая сторона медали: наши животные привыкли к контакту с людьми. После того, как мы лишим их этой возможности, они испытают стресс. Животное вряд ли поймет, в чем оно провинилось и почему теперь его не гладят и не кормят с рук. Это не лучшим образом отразится на моральном состоянии. Они ведь тоже испытывают эмоции: грусть, радость, обиду. Это особенно хорошо видно, когда за ними наблюдаешь в течение дня», - сказал директор симферопольского зоопарка.

Как ранее сообщалось, в симферопольском зооуголке лошадь откусила палец пятилетней девочке. По данному факту СК Крыма возбудил уголовное дело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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