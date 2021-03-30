Бизнесмены обманули «Крымские морские порты» на 15 млн рублей

Должностные лица транспортной логистической компании подозреваются в крупном хищении бюджетных средств у предприятия «Крымские морские порты», сообщает пресс-служба МВД по Крым.

По данным ведомства, руководители фирмы использовали фиктивно созданные юридические лица и организовывали взимание обязательных портовых сборов и других платежей, что причинило существенный вред правам и законным интересам госпредприятию «Крымские морские порты».

«Путем проведения бестоварных фиктивных сделок должностные лица совершали хищение бюджетных средств, причинив государству ущерб в размере 15 млн 877 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Незаконную деятельность бизнесменов пресекли сотрудники ФСБ совместно с правоохранителями.

Сейчас по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». Участникам мошеннической схемы грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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