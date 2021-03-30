Без внутренностей: в Крыму жестоко убили бездомных собак

Волонтеры из города Старый Крым, что на востоке полуострова, заявили о страшном убийстве четырех бездомных собак.

Над телами животных поиздевались с особой жестокостью.

Инцидент произошел по дороге к монастырю Сурб-Хач, сообщили ForPost в организации «Шанс», специализирующейся на помощи бездомным животным.

По словам волонтеров, собаки обитали недалеко от двух расположенных у леса придорожных кафе и были дружелюбными. Когда добровольцы приехали, чтобы покормить животных и не смогли найти их на привычном месте, они отправились в лес, где и обнаружили четырех из шести подопечных.

«Собаки были жестоко убиты, у двоих разорваны анусы, вытянуты через заднее отверстие кишки и этими же кишками им перевязали пасти. Это описание ветеринара по внешним травмам. Сейчас собаки на вскрытии, которое покажет, что с ними конкретно сделали», — рассказали волонтеры.

Зоозащитники просят найти и наказать убийц и отмечают, что столь жестоко в этом районе Крыма еще никогда не издевались над собаками.

В МВД Крыма сообщили, что по данному инциденту назначена проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Форпост

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