Водный кризис
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Ялту все-таки перевели на водоснабжение по графику
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ГУП «Водоканал ЮБК» опять перевело Ялту на снабжение водой по графику.
Сообщение об этом появилось сегодня на официальном сайте предприятия.
«С 3 марта 2021 года водоснабжение муниципального образования городской округ Ялта переводится на гарантированную подачу воды по графику, а именно: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 часов», – говорится в объявлении.
При этом «Водоканал ЮБК» обратил внимание, что вода вновь подается по графику в связи c уменьшением дебита воды местных источников.
О введении аналогичных мер предприятие извещало неделю назад, 25 февраля, однако буквально на следующий день его руководитель Алексей Григорьев уточнил, что в те регионы Ялты, «куда можно подавать воду круглосуточно, не забирая ее из Счастливенского водохранилища, водоснабжение осуществляется бесперебойно». При повышении температуры, когда вновь «заработают» альтернативные ресурсы, обещал он, весь регион снова будет переведен на постоянную подачу воды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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