Все больше фальшивых долларов начали находить в Севастополе

За прошлый год в банковском секторе региона было выявлено 66 поддельных банкнот, в том числе 12 иностранных.

В течение прошлого года в банковском секторе Севастополя выявили 66 поддельных денежных знаков, 12 из которых оказались иностранными. Об этом сообщила пресс-служба местного отделения Банка России.

По сравнению с 2019 годом количество фальшивок выросло на два десятка единиц. Среди выявленных подделок больше всего оказалось купюр номиналом 5000 рублей (43 штуки). Банкнот номиналом 1000 рублей оказалось 7 штук, а 2000 рублей – 4 единицы. Фальшивых купюр номиналом 100 долларов было выявлено 12 штук.

Заместитель управляющего севастопольским отделением Банка России Юрий Соломенник отметил, что при проверке денег на подлинность нужно обследовать из на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. На купюре должна быть рельефная надпись «Билет Банка России» и специальные метки для людей с плохим зрением. Кроме того, при изменении угла зрения некоторые элементы меняют свой цвет. Также на банкноте должны присутствовать микротексты и микроузлы.

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