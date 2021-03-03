Власти решили провести осмотр всего общественного транспорта Симферополя

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Администрация Симферополя решила проверить автобусы всех городских перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи горадминистрации Анастасия Волкова.

«С марта начинается смотр транспортных средств абсолютно всех предприятий. Сегодня мы выехали на конечную остановку Кара-Дениз, где проверим внешний вид автобусов и внутренний. Также соблюдение масочного режима, как проводится дезинфекция, – рассказала Волкова. – Уже составлен график проведения осмотра транспорта».

Начальник управления транспорта и связи администрации добавила, что график проверки общественного транспорта составлен так, чтобы это не отразилось на соблюдении расписания маршрутов.

Ранее сегодня исполняющий обязанности прокурора Крыма Сергей Черневич поручил организовать проверку после публикаций в соцсетях информации о разрушении пола в симферопольской маршрутке.

На днях в соцсетях появилась информация, что в симферопольской маршрутке №61 на ходу провалился пол. Пользователи сообщили, что нога женщины едва не была травмирована колесом, а с ее обуви оторвало подошву.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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