В «Татнефть» заявили, что не имеют отношения к стройке в Форосском парке

Компания «Татнефть» официально не имеет отношения к строительству детского спортивного лагеря «Ак-Барс» в Республике Крым на территории Форосского парка.

Информацию подтвердили в пресс-службе компании:

«Официально сообщаем, что ПАО «Татнефть» не имеет отношения к данному строительству, а также не является собственником каких-либо объектов на территории Республики Крым».

Форосский парк в соответствии распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года является особо охранной природной территорией регионального значения. Согласно проекту содержания и реконструкции парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский», разработанного в 2017 году, в границах парка находятся три землепользователя: 0,95 гектара числятся на Республикой Крым, 9,42 гектара – за администрацией Ялты, абсолютное большинство площади – 59,62 гектара – за ООО «Парк Форос».

В украинские времена санаторий «Форос», в комплекс которого входит Форосский парк, принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского. После событий 2014 года крымские власти национализировали оставшееся на полуострове имущество украинских компаний и бизнесменов и приступили к его реализации с тем, чтобы из поступивших средств осуществлять выплаты крымчанам-вкладчикам «Приватбанка».

Санаторий «Форос» в 2016 году был продан на аукционе за более чем 1,4 миллиарда рублей. Новым владельцем стала Федерация профсоюзов Республики Татарстан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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