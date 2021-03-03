Власть
В «Татнефть» заявили, что не имеют отношения к стройке в Форосском парке
Компания «Татнефть» официально не имеет отношения к строительству детского спортивного лагеря «Ак-Барс» в Республике Крым на территории Форосского парка.
Информацию подтвердили в пресс-службе компании:
«Официально сообщаем, что ПАО «Татнефть» не имеет отношения к данному строительству, а также не является собственником каких-либо объектов на территории Республики Крым».
Форосский парк в соответствии распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года является особо охранной природной территорией регионального значения. Согласно проекту содержания и реконструкции парка-памятника садово-паркового искусства «Форосский», разработанного в 2017 году, в границах парка находятся три землепользователя: 0,95 гектара числятся на Республикой Крым, 9,42 гектара – за администрацией Ялты, абсолютное большинство площади – 59,62 гектара – за ООО «Парк Форос».
В украинские времена санаторий «Форос», в комплекс которого входит Форосский парк, принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского. После событий 2014 года крымские власти национализировали оставшееся на полуострове имущество украинских компаний и бизнесменов и приступили к его реализации с тем, чтобы из поступивших средств осуществлять выплаты крымчанам-вкладчикам «Приватбанка».
Санаторий «Форос» в 2016 году был продан на аукционе за более чем 1,4 миллиарда рублей. Новым владельцем стала Федерация профсоюзов Республики Татарстан.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Правительство Севастополя пополнится кадрами из Москвы и Ялты. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил правительству своего нового заместителя. Им стал Николай Гордюшин, который будет курировать в городе вопросы строительства, архитектуры и охраны культурного наследия.
«Аннексии не было»: в Кремле отреагировали на слова Байдена по Крыму. В Кремле прокомментировали слова президента США Джо Байдена относительно того, что его «страна никогда не признает аннексию Крыма».
Зеленский поблагодарил Байдена за слова о Крыме. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Киева и непризнание присоединения Крыма к России.
В Крыму крепнут антиправительственные настроения. В Крыму крепнут антиправительственные настроения: крымчане очень недовольны республиканскими и муниципальным властями и разочаровываются во власти федеральной.
Москвичи в шоке от цен в Крыму
Семейная пара из Москвы обалдела от цен на городском рынке в Ялте, что на Южном берегу Крыма.
Ялту все-таки перевели на водоснабжение по графику
ГУП «Водоканал ЮБК» опять перевело Ялту на снабжение водой по графику.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок
Первые опреснители появятся в Крыму гораздо раньше, чем думали крымчане.
28 февраля
В Крыму все очень хорошо: власти скоро снимут все COVID-ограничения
В Крыму до начала апреля могут снять все ограничения с работы предприятий.