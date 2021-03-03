В Севастополе за парковку можно будет платить с мобильного телефона

Мобильное приложение для оплаты парковочных мест на севастопольских дорогах должно появиться уже в апреле.

Об этом на пленарном заседании в Законодательном собрании Севастополя в рамках обсуждения изменений в закон «Об административных правонарушениях» сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

«Приложение в ближайший месяц запустим и представим вам в рабочем варианте» – пообещал он, обратившись к парламентариям.

Как отметил Павел Иено, в Севастополе на сегодняшний день выделено 967 платных парковочных мест. Эти зоны определены во всех районах города, включая центр с его Центральным городским холмом. По словам чиновника, люди, проживающие в зонах платной парковки, получат возможность купить абонемент на год по льготной цене. Не платить смогут члены многодетных семей и инвалиды, для которых из общего числа паркомест предусмотрят 10%.

Законопроект получил несколько замечаний как от парламентариев, так и от прокуратуры, и по итогам обсуждений был отклонен. Напомним, сегодня в Севастополе отсутствует нормативный правовой акт, который бы регулировал рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой за парковку в отведенных для этого платных зонах. После того, как соответствующий закон появится, правительству города будет необходимо скорректировать некоторые свои действующие распоряжения, а губернатору – принять указ, которым будет утвержден перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, пояснили в пресс-службе Заксобрания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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