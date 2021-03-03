В Севастополе водолазу дали пять месяцев исправительных работ за выловленные мидии

В Севастополе суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной добыче мидий.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Севастополец был задержан пограничниками у одного из причалов Инкермана, в тот момент, когда незаконно добывал мидии возле него. Всего ему удалось собрать 4,2 тысячи моллюсков. По оценкам специалистов сумма ущерба, причиненного государству, составила около 200 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».

Решением суда мужчина приговорен к крупному штрафу и к пяти месяцам исправительных работ. Решение суда вступило в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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