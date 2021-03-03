В Севастополе увеличили материнский капитал

Уже в марте семьи с детьми в Севастополе получат региональный материнский капитал в увеличенном размере. Теперь он составит 103 400 рублей - на 3 400 рублей больше.

Об этом журналистам сообщила замначальника управления соцобеспечения департамента труда и соцзащиты населения Правительства Севастополя Евгения Пытько.

«В отличие от федерального материнского капитала, региональный капитал выплачивается человеку в денежной форме сразу. То есть мы его не выплачиваем частично. И потратить эти деньги можно на любые цели», – пояснила РИА Новости Крым Евгения Пытько.

Региональный севастопольский материнский капитал является дополнительной мерой социальной поддержки. Первые выплаты произвели в 2020 году. Они предназначены для детей, рожденных с 1 января 2019 года. Получить эту материальную поддержку могут родители по истечении одного года после рождения ребенка.

Помимо этого, в соответствии с постановлением правительства Севастополя от 27 февраля, Департаментом труда и социальной защиты населения индексируется ряд других региональных пособий и единовременных выплат.

В их числе ежемесячные пособия: на ребенка (657 руб.), пособие на ребенка одинокой матери (3 065 руб.), пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов (3 065 руб), а также денежное содержание на ребенка, находящегося под опекой. При этом ежемесячная выплата на детей, помещенных в семью или взятых под опеку, не будет зависеть от количества приемных детей в семье и составит 18 150 рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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