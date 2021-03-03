В Севастополе мужчина похитил товары из супермаркета и порезал руку охраннику

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал охраннику супермаркета в Севастополе.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил вызов с охраняемого объекта. После прибытия на место правоохранители заметили дебошира, который размахивал разбитой бутылкой и выражался нецензурными словами.

Росгвардейцы задержали агрессивного гражданина с помощью спецсредств. Оказалось, что он похитил товары и порезал руку охраннику. Злоумышленником оказался местный житель 1992 года рождения, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Все больше фальшивых долларов начали находить в Севастополе. За прошлый год в банковском секторе региона было выявлено 66 поддельных банкнот, в том числе 12 иностранных.

Мошенники грабят севастопольцев со скоростью 200 тысяч рублей в сутки. Граждан упорно призывают к бдительности – но не помогает.

В Симферополе мужчина обокрал знакомую из ночного клуба. 39-летняя жительница Симферополя обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный украл у нее золотую цепочку с кулоном стоимостью 150 тысяч рублей.

Симферопольцу грозит пять лет тюрьмы за трату пожертвований на азартные игры. Полиция задержала 31-летнего жителя крымской столицы, который пояснил, что к мошенничеству его подтолкнула зависимость от азартных игр.