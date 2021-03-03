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Происшествия

В Севастополе мужчина похитил товары из супермаркета и порезал руку охраннику

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал охраннику супермаркета в Севастополе.

Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил вызов с охраняемого объекта. После прибытия на место правоохранители заметили дебошира, который размахивал разбитой бутылкой и выражался нецензурными словами.

Росгвардейцы задержали агрессивного гражданина с помощью спецсредств. Оказалось, что он похитил товары и порезал руку охраннику. Злоумышленником оказался местный житель 1992 года рождения, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Все больше фальшивых долларов начали находить в Севастополе. За прошлый год в банковском секторе региона было выявлено 66 поддельных банкнот, в том числе 12 иностранных.

Мошенники грабят севастопольцев со скоростью 200 тысяч рублей в сутки. Граждан упорно призывают к бдительности – но не помогает.

В Симферополе мужчина обокрал знакомую из ночного клуба. 39-летняя жительница Симферополя обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный украл у нее золотую цепочку с кулоном стоимостью 150 тысяч рублей.

Симферопольцу грозит пять лет тюрьмы за трату пожертвований на азартные игры. Полиция задержала 31-летнего жителя крымской столицы, который пояснил, что к мошенничеству его подтолкнула зависимость от азартных игр.

Власть
ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»

ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»

ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма».

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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 2 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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Найдена возможная причина отравления футболистов из Крыма

Найдена возможная причина отравления футболистов из Крыма

В пищеблоке пансионата, в котором отравились крымские футболисты, обнаружили сотни килограммов просроченных продуктов.

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В Крыму будут судить обвиняемых по делу о похищении и вымогательстве в Ялте

В Крыму будут судить обвиняемых по делу о похищении и вымогательстве в Ялте

Следком России в Крыму передал прокурору для изучения дело троих уроженцев Северо-Кавказского региона, обвиняемых в похищении и вымогательстве мужчины в Ялте, сообщает пресс-служба ведомства.

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