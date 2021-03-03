Происшествия
В Севастополе мужчина похитил товары из супермаркета и порезал руку охраннику
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал охраннику супермаркета в Севастополе.
Находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны получил вызов с охраняемого объекта. После прибытия на место правоохранители заметили дебошира, который размахивал разбитой бутылкой и выражался нецензурными словами.
Росгвардейцы задержали агрессивного гражданина с помощью спецсредств. Оказалось, что он похитил товары и порезал руку охраннику. Злоумышленником оказался местный житель 1992 года рождения, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Все больше фальшивых долларов начали находить в Севастополе. За прошлый год в банковском секторе региона было выявлено 66 поддельных банкнот, в том числе 12 иностранных.
Мошенники грабят севастопольцев со скоростью 200 тысяч рублей в сутки. Граждан упорно призывают к бдительности – но не помогает.
В Симферополе мужчина обокрал знакомую из ночного клуба. 39-летняя жительница Симферополя обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный украл у нее золотую цепочку с кулоном стоимостью 150 тысяч рублей.
Симферопольцу грозит пять лет тюрьмы за трату пожертвований на азартные игры. Полиция задержала 31-летнего жителя крымской столицы, который пояснил, что к мошенничеству его подтолкнула зависимость от азартных игр.
ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»
ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма».
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 2 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Найдена возможная причина отравления футболистов из Крыма
В пищеблоке пансионата, в котором отравились крымские футболисты, обнаружили сотни килограммов просроченных продуктов.
В Крыму начинается тайное развертывание опреснительных установок
Первые опреснители появятся в Крыму гораздо раньше, чем думали крымчане.
28 февраля
Стало известно кто погиб в страшном ДТП в Симферополе в воскресеньефото
24 часа назад
В Крыму будут судить обвиняемых по делу о похищении и вымогательстве в Ялте
Следком России в Крыму передал прокурору для изучения дело троих уроженцев Северо-Кавказского региона, обвиняемых в похищении и вымогательстве мужчины в Ялте, сообщает пресс-служба ведомства.