Власть
В районе объездной Симферополя построят дорожную сеть и переход
Госпредприятие «Черноморнефтегаз» определено подрядчиком строительства улично-дорожной сети и надземного перехода в районе объездной дороги Симферополя.
Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы Крыма.
«Определить ГУП «Черноморнефтегаз» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ пообъекту «Строительство улично-дорожной сети с надземным пешеходным переходом через объездную дорогу Симферополя», с ценой контракта 920 849 320 рублей», – сказано в тексте распоряжения.
В пресс-службе Службы автомобильных дорог республики уточнили, что предприятие будет строить дорожную сеть в микрорайоне «Крымская роза» на севере Симферополя.
Вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов пояснил, что дорожное строительство в общей стоимости контракта составляет около 30%. «В проекте 70% стоимости - это сети: вода, канализация, газ. Будут строить внутриквартальные сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. А после строительства сетей будет выполнено строительство дорог», - рассказал Кабанов.
Работы в рамках контракта должны быть выполнены до конца 2022 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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