В Крыму все очень хорошо: власти скоро снимут все COVID-ограничения

фото © ria.ru

В Крыму до начала апреля могут снять все ограничения с работы предприятий.

Такое заявление в ходе заседания штаба по ситуации с COVID-19 сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас практически все направления по бизнесу открыты, кроме нескольких позиций. До первого апреля, я думаю, (оставшиеся) откроем. Никаких вопросов не будет», - сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что если положительная динамика по снижению числа заболевших коронавирусной инфекции сохранится, то «к курортному сезону должны подойти в полной готовности». Поэтому продолжаем соблюдать масочный режим, дистанцию и другие меры, добавил он.

Такое заявление было сделано после доклада руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской. Она сообщила, что на протяжении последних трех недель уровень заболеваемости в республике ниже, чем в среднем по России. Кроме того, во всех районах республики наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости не только Covid-19, но и сезонными ОРВИ.

В понедельник глава республики сообщил об отмене большей части коронавирусных ограничений. Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялту пытались завести масло, произведенное белгородскими гробовщиками. В Ялте предотвращен оборот молочной продукции, произведенной фантомным предприятием.

В Севастополе продают яхту, на которой снимался клип певицы Елки. В Севастополе продается моторная яхта, на которой снимался клип популярной музыкальной исполнительницы Елки.

В Крыму зафиксировали ажиотаж на рынке недвижимости. Об этом сообщает «Комсомолка» со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости» и портала «Мир квартир».

В Крыму резко подорожали картофель и билеты в кинотеатры. А стоимость проживания в пятизвездочных гостиницах снизилась.