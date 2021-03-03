Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов назвал «липой» отчеты регионов о соблюдении COVID-ограничений ● Продолжается снижение: сводка по COVID в Севастополе за сутки ● В Крыму процент смертности от коронавируса стабильно держится на отметке 10 процентов ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом
В Крыму все очень хорошо: власти скоро снимут все COVID-ограничения
фото © ria.ru
В Крыму до начала апреля могут снять все ограничения с работы предприятий.
Такое заявление в ходе заседания штаба по ситуации с COVID-19 сделал глава Крыма Сергей Аксенов.
«У нас практически все направления по бизнесу открыты, кроме нескольких позиций. До первого апреля, я думаю, (оставшиеся) откроем. Никаких вопросов не будет», - сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что если положительная динамика по снижению числа заболевших коронавирусной инфекции сохранится, то «к курортному сезону должны подойти в полной готовности». Поэтому продолжаем соблюдать масочный режим, дистанцию и другие меры, добавил он.
Такое заявление было сделано после доклада руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской. Она сообщила, что на протяжении последних трех недель уровень заболеваемости в республике ниже, чем в среднем по России. Кроме того, во всех районах республики наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости не только Covid-19, но и сезонными ОРВИ.
В понедельник глава республики сообщил об отмене большей части коронавирусных ограничений. Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма о введении режима повышенной готовности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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