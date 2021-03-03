В Крыму в квартире пожилой женщины обрушились балки перекрытия

Прокуратура Республики Крым проверит состояние многоквартирного дома в селе Багерово Ленинского района Крыма, в котором в квартиру пожилой женщины обрушились балки перекрытия.

Ведомство обратило внимание на данную ситуацию после сообщений в СМИ.

«Проверке подлежит информация о ненадлежащем состоянии многоквартирного дома по улице Ленина 5а в пгт Багерево, вследствие чего произошло частичное разрушение балок и обрушение межэтажного перекрытия в квартиру, где проживает пожилая женщина», — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Специалисты дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за контроль за сохранностью жилого фонда. Предполагает, что они затянули сроки с признанием дома аварийным. Кроме того, будет дана оценка обоснованности включения указанного дома в программу капремонтов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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