В Крыму пьяный «гонщик» уходил от погони почти через весь город

В Красноперекопске сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя, который попытался уйти от погони.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2101», не подчинившийся требованию об остановке, встретился сотрудниками ГИБДД на улице Толбухина.

«Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены начать преследование. Скрывавшемуся водителю неоднократно подавался сигнал об остановке по громкоговорителю, однако задержать нарушителя удалось только за чертой города», — рассказали в пресс-службе.

Уже после остановки авто водитель заблокировался в салоне и не спешил выходить из машины. Однако, как только мужчина согласился открыть дверь, он был задержан правоохранителями.

Сейчас в отношении 29-летнего жителя одного из поселков района, находившегося в состоянии алкогольного опьянения за рулем, возбуждено административное делопроизводство.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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