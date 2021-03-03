Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +4
море +9

Коронавирус в Крыму

В Крыму процент смертности от коронавируса стабильно держится на отметке 10 процентов

09:04 среда, 3 марта 2021

В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом.

Такие выводы следуют из ежедневной сводки минздрава Крыма.

По их информации, за сутки заразилось 65 человек, умерло 6.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 1893 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1421.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 35922 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 32177.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму ученый призывает установить отдельные контейнеры для использованных масок. Одноразовые защитные маски и перчатки, которые относятся к медицинским отходам класса Б, являются источником эпидемиологического риска при неправильном обращении с ними.

Минздрав Крыма сократил места для коронавирусных больных еще на 500 коек. Несколько крымских медучреждений, которые ранее были переведены в статус ковидных госпиталей, возвращаются в нормальный режим работы.

Власти России оценили качество мяса и молока в Крыму. В 2020 году сотрудники Роспотребнадзора взяли на проверку более 800 проб мясной и молочной продукции с целью проверить ее безопасность для потребителей.

В Крыму коронавирус унес жизни еще 9 человек. За последние сутки в Крыму подтверждено еще 9 смертей от новой коронавирусной инфекции.

Власть
ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»

ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма»

ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма».

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 2 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Полицейский отрицает факт профилактики поддержки Навального в Крыму

Полицейский отрицает факт профилактики поддержки Навального в Крыму видео

Блогер снял на видео проверку документов под предлогом противодействия оппозиционным настроениям.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации