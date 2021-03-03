Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом ● Появится ли крымская вакцина от коронавируса? ● В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно ● Еще пять пациентов с Covid-19 скончались в Крыму за сутки
В Крыму процент смертности от коронавируса стабильно держится на отметке 10 процентов
В Крыму продолжает умирать каждый десятый заболевший ковидом.
Такие выводы следуют из ежедневной сводки минздрава Крыма.
По их информации, за сутки заразилось 65 человек, умерло 6.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 1893 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1421.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 35922 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 32177.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму ученый призывает установить отдельные контейнеры для использованных масок. Одноразовые защитные маски и перчатки, которые относятся к медицинским отходам класса Б, являются источником эпидемиологического риска при неправильном обращении с ними.
Минздрав Крыма сократил места для коронавирусных больных еще на 500 коек. Несколько крымских медучреждений, которые ранее были переведены в статус ковидных госпиталей, возвращаются в нормальный режим работы.
Власти России оценили качество мяса и молока в Крыму. В 2020 году сотрудники Роспотребнадзора взяли на проверку более 800 проб мясной и молочной продукции с целью проверить ее безопасность для потребителей.
В Крыму коронавирус унес жизни еще 9 человек. За последние сутки в Крыму подтверждено еще 9 смертей от новой коронавирусной инфекции.
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ФСБ задержала жителя Симферополя за «публичное оправдание терроризма».
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 2 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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