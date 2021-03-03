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Общество

В Крыму на 2,5 градуса повысилась среднегодовая температура

17:37 среда, 3 марта 2021

В Крыму за последние 30 лет на 2,5 градуса повысилась среднегодовая температура воздуха.

Об этом в рассказал кандидат биологических наук, климатолог Владимир Рябов.

«В 80-е годы среднегодовая температура воздуха в Симферополе была 10,5 градуса. А в 2020 году температура воздуха составила уже 12,7 градуса», — цитирует Рябова «Крым 24».

По словам климатолога, температура в Крыму является выше среднего показателя по всей планете. За 10 лет, в среднем, на планете температура поднялась лишь на 1,7 градуса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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