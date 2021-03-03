Общество
В Крыму на 2,5 градуса повысилась среднегодовая температура
В Крыму за последние 30 лет на 2,5 градуса повысилась среднегодовая температура воздуха.
Об этом в рассказал кандидат биологических наук, климатолог Владимир Рябов.
«В 80-е годы среднегодовая температура воздуха в Симферополе была 10,5 градуса. А в 2020 году температура воздуха составила уже 12,7 градуса», — цитирует Рябова «Крым 24».
По словам климатолога, температура в Крыму является выше среднего показателя по всей планете. За 10 лет, в среднем, на планете температура поднялась лишь на 1,7 градуса.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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