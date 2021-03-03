Происшествия
В Крыму будут судить обвиняемых по делу о похищении и вымогательстве в Ялте
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Следком России в Крыму передал прокурору для изучения дело троих уроженцев Северо-Кавказского региона, обвиняемых в похищении и вымогательстве мужчины в Ялте, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следователей, июне 2020 года трое мужчин, прибывших в Ялту из Чеченской Республики, похитили местного жителя и вымогали у него деньги.
«Им стало известно, что напарнику, с которым они ранее работали на одном из строительных объектов города, за работу была перечислена крупная сумма. Сообщники прибыли к его дому, расположенному в Алупке, насильно усадили в машину и вывезли в глухой лесной массив недалеко от поселка Голубой Залив. Там жителя Ялты избивали, требуя за освобождение 1 миллион рублей. Потерпевшему удалось сбежать», – говорится в сообщении пресс-службы Следкома.
Отмечается, что друг пострадавшего передал вымогателям часть суммы, получив взамен паспорт и мобильный телефон товарища, после чего обвиняемых задержали. Свою вину в содеянном они признают полностью, еще двое подозреваемых объявлены в розыск, добавили в Следкоме России.
Мужчинам инкриминируют похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений, а также в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в крупном размере (п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126, п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК России).
Публичных комментариев обвиняемых или их защитников на данный момент нет.
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