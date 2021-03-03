Улицу в центре Симферополя перекроют из-за ремонта

Движение транспорта по части улицы Козлова в Симферополе временно ограничат из-за дорожных работ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

Движение будет ограничено на участке от ул. Севастопольской до ул. Старозенитной в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.

«Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6:00 часов 7 марта до 6:00 часов 11 марта на месте проведения работ», – говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка.

Движение маршрутных автобусов №№ 2, 6, 7, 25, 52, 54, 99 будет осуществляться по улицам Красноармейской и Крылова. Троллейбусы №№ 4, 7, 9 будут ходить до площади Амет-Хана Султана.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе начали подготовку к купальному сезону. Прошлый сезон оставил смешанные впечатления у жителей и гостей города.

Власти в Крыму призвали курортные города экономить воду для туристов. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал все прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона.

В Симферополе обещают отремонтировать 60 улиц. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе совещания по ситуации в сфере водообеспечения Республики Крым затронул вопрос ремонта улично-дорожной сети в Симферополе.

В Крыму пересчитают поселения без канализации. В Крыму создадут реестр «серых зон» - список поселений, в которых нет центральной канализации, и которые при этом не обслуживаются предприятиями по вывозу жилищно-коммунальных отходов (ЖКО).