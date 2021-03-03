Власть
Улицу в центре Симферополя перекроют из-за ремонта
Движение транспорта по части улицы Козлова в Симферополе временно ограничат из-за дорожных работ.
Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.
Движение будет ограничено на участке от ул. Севастопольской до ул. Старозенитной в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия.
«Ограничение движения транспортных средств вводится на период с 6:00 часов 7 марта до 6:00 часов 11 марта на месте проведения работ», – говорится в сообщении.
В целях обеспечения безопасности разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка.
Движение маршрутных автобусов №№ 2, 6, 7, 25, 52, 54, 99 будет осуществляться по улицам Красноармейской и Крылова. Троллейбусы №№ 4, 7, 9 будут ходить до площади Амет-Хана Султана.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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