Власть
Суд в России вынес приговор проукраинскому активисту из Крыма Олегу Приходько
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько виновным в хранении взрывчатки и подготовке к теракту и назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с первым годом в тюрьме.
Об этом сообщили в объединении «Крымская солидарность», активисты которой находятся на заседании.
В суде также подтвердили данную информацию.
«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием 1 года в тюрьме со штрафом в размере 110 тыс. рублей», – сообщил представитель суда агентству ТАСС.
Прения по данному делу закончились на прошлой неделе. Приходько выступил с «последним словом» и заявил, что свою вину не признает.
Прокурор запросил ранее для Приходько 11 лет колонии строгого режима с отбыванием трех лет в тюрьме, а также – 200 тысяч рублей штрафа.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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