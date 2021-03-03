Сколько крымчан привились от COVID-19

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В Крыму вакцину от коронавируса получили более сорока тысяч человек, ожидают прививки еще около 17 тысяч.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил глава минздрава РК Александр Остапенко.

«На сегодняшний день прививки получили 42 690 человек, в очереди на вакцинацию – около 17 тыс. человек», - сообщил Остапенко и добавил, что в республике на сегодняшний день есть еще 15 042 дозы вакцины.

На этой неделе медики планируют провести выездную вакцинацию сотрудников заводов «Море», «Содового завода», а также нескольких санаториев. Кроме того, в планах - выезд в отдаленные сельские амбулатории, школы и техникумы. Мобильные бригады также осуществляют вакцинацию вторым компонентом прививки, добавил глава республиканского минздрава.

С начала прививочной компании Крым получил 65 323 дозы вакцины«Спутник V». Вакцинация населения проводится на базе 31 медицинской организации, которые имеют в своем составе амбулаторно-поликлинические подразделения. Открыто 72 прививочных пункта.

По состоянию на 25 февраля в регионе прививку от Covid-19 получили 35944 человека, из них 10734 – привиты вторым компонентом, сообщал ранее сайт РИА Новости Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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